ياسين جابر: لفرض منع التجول للحد من إمكانية انتقال كورونا

دعا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب ياسين جابر الى فرض منع التجول للحد قدر الإمكان من إمكانية انتقال فيروس كورونا.

وتوجه جابر الى إلى رئيس الحكومة حسان دياب بالقول “دولة رئيس الحكومة، مع تصاعد أرقام المصابين بفيروس الكورونا، وفي ضوء عدم اكتمال الجهوزية بعد في مختلف المناطق لإجراء الفحوصات واستقبال المصابين، نظرا لتأخر التجهيزات اللازمة، أدعوكم أن تفرضوا حالا منع التجول للحد قدر الإمكان من إمكانية انتقال الفيروس”، واعتبر انه “لا يجوز التأجيل بعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام