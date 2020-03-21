حاكم ولاية نيويورك: أعتقد أن احتواء أزمة فيروس كورونا سيكون مسألة أشهر وليس أسابيع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 19:42

حاكم ولاية نيويورك: أعتقد أن احتواء أزمة فيروس كورونا سيكون مسألة أشهر وليس أسابيع

منذ 2 ساعة 21 March، 2020
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