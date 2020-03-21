وزير الصحة الفرنسي: الوضع سيسوء أكثر في الأيام المقبلة وعلينا التحلي بالصبر والتضامن قبل رؤية ثمار الجهود التي نبذلها لمواجهة فيروس #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 19:42

وزير الصحة الفرنسي: الوضع سيسوء أكثر في الأيام المقبلة وعلينا التحلي بالصبر والتضامن قبل رؤية ثمار الجهود التي نبذلها لمواجهة فيروس #كورونا

منذ 2 ساعة 21 March، 2020
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