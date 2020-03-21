لبنان: محكمة جنايات الشمال بدأت بالبت بطلبات اخلاء سبيل المتهمين بدون كفالة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 19:42

لبنان: محكمة جنايات الشمال بدأت بالبت بطلبات اخلاء سبيل المتهمين بدون كفالة

منذ 2 ساعة 21 March، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

بدأت محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي داني شبلي بمساع من نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد وبالتعاون مع لجنة السجون في النقابة، بإصدار قرارات اخلاء سبيل المتهمين بدون كفالة، وإحالة القرارات على القلم لتنفيذها وفق الآليات الجديدة التي اعتمدها القضاء، بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس.

فقد جهزت لجنة السجون في النقابة 170 طلب تخلية سبيل، تم تقديم 130 منها للجهات المختصة، وتم الموافقة خلال أقل من 24 ساعة على 7 طلبات من دون كفالة.

هذا وتتابع اللجنة العمل على تقديم الطلبات الـ40 المتبقية، يوم الإثنين المقبل، على أن يصار حتى يوم الأربعاء المقبل الى إصدار جميع القرارات المتعلقة بإخلاء سبيل الموقوفين إحتياطيا من قبل الجهات القضائية المختصة في الشمال، وكل ذلك للحد من امكانية تفشي وباء كورونا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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