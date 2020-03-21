المغرب يوقف حركة القطارات ويمنع السفر بين المدن بوسائل النقل العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 17:32

المغرب يوقف حركة القطارات ويمنع السفر بين المدن بوسائل النقل العامة

منذ 8 mins 21 March، 2020
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