اصابة الوزير السابق محمد الصفدي بكورونا

أصيب الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي بوباء كورونا، بحسب ما افادت زوجته الوزيرة السابقة فيوليت خيرالله.

وقالت خيرالله في بيان لها “بعدما توالت الاتصالات من الاصدقاء الاعلاميين للاستفسار عن صحة الوزير السابق محمد الصفدي، نشكر الجميع ونطمئن ان الوزير الصفدي بحالة جيدة بعدما أتت نتيجة الفحص المخبري إيجابية، وان شاء الله سينضم قريبا الى لائحة المتعافين من كورونا فايروس”.

واضاف البيان انه “تم ابلاغ كل الموظفين والاصدقاء والاقارب الذي اختلطوا به كي يحجروا أنفسهم، علما ان مؤسسات ومكاتب الصفدي مغلقة منذ أكثر من عشرة أيام”، ولفت الى الوزيرة خيرالله هي اليوم في الحجر المنزلي للمدة الصحية المطلوبة، علما ان نتيجة فحوصاتها سلبية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام