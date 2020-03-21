“قائمقام راشيا”: لم تسجل في القضاء حتى الساعة أي اصابة بكورونا

أكد “قائمقام راشيا” نبيل المصري ان “قضاء راشيا خال من فيروس كورونا، ولم تسجل حتى تاريخه أي إصابة في قرى وبلدات القضاء”، مؤكدا أن “مقررات مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومحافظ البقاع ترجمت إلتزاما تاما في المنطقة لجهة تنفيذ التوجيهات والارشادات الوقائية”.

ولفت المصري السبت الى ان “الاجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني اضافة الى البلديات واتحادي جبل الشيخ وراشيا الاستقلال والصليب الاحمر اللبناني يشكلون معا جهدا تكامليا مستنفرا في أعلى درجات الجهوزية والتنسيق للتدخل والمؤازرة وتطبيق القوانين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام