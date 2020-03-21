روسيا: تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلنت السلطات الصحية الروسية السبت عن تسجيل 53 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد “مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا” في بيان له “بتسجيل 53 حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا في 18 منطقة داخل روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية”، مشيرا إلى أن “الحصيلة العامة للمصابين بالمرض في البلاد ارتفعت بالتالي إلى 306 حالة بعد أن كانت على مستوى 253”.

وأوضح المركز أن “6 حالات جديدة من أصل 53 سجلت في العاصمة موسكو و17 في مقاطعة موسكو”، وأضاف ان “4 اشخاص كانوا مصابين بالفيروس، خرجوا من المستشفيات خلال الفترة ذاتها بعد التأكد من تعافيهم”، ولفت الى أن “هذا العدد بلغ بشكل عام 16 شخصا، بينهم 13 مواطنا روسيا و2 صينيان و1 إيطالي”.

المصدر: روسيا اليوم