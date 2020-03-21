كورونا في افريقيا.. الفيروس انتشر حتى الآن في 40 دولة على الأقل

أعلنت “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إفريقيا” السبت أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا في افريقيا تجاوزت الألف شخص.

وأكدت المراكز التابعة للاتحاد الإفريقي ان “الفيروس الجديد انتشر حتى الآن في 40 على الأقل، من أصل 54 دولة إفريقية”.

وتتصدر مصر الآن قائمة أكثر دول القارة السمراء تضررا بالوباء، بتسجيلها حتى اليوم 285 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتليها جمهورية جنوب إفريقيا (200 وحالتين).

وأعلنت وزيرة الصحة في أنغولا سيلفيا لوتوكوتا عن تسجيل أول حالتي إصابة مؤكدتين بالفيروس في أراضي البلاد.

وفي بوركينا فاسو، أكد وزير الخارجية ألفا بارى إصابته بفيروس كورونا.

في الوقت نفسه، قررت سلطات ساحل العاج إغلاق حدود البلاد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، ضمن إطار إجراءات ردع تفشي الفيروس، فيما تبحث الجهات المختصة في إثيوبيا ما قد يجلبه الفيروس من التداعيات على الانتخابات العامة المقرر تنظيمها في وقت لاحق من العام الجاري.

المصدر: روسيا اليوم