وزير الصحة اللبناني: انزلقنا إلى مرحلة الإنتشار وتسجيل ٨١ حالة بوباء كورونا خلال ٤٨ ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 17:32

وزير الصحة اللبناني: انزلقنا إلى مرحلة الإنتشار وتسجيل ٨١ حالة بوباء كورونا خلال ٤٨ ساعة

منذ 1 ساعة 21 March، 2020
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