رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يتوجه عند الساعة السابعة من مساء اليوم بكلمة مباشرة إلى اللبنانيين بشأن آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 17:32
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وزير الصحة اللبناني عبر تويتر: عندما طاش الثناء على خطة الاحتواء انزلقنا الى الانتشار وتسجيل 81 حالة خلال 48 ساعة
عائلة الاسير سكاف: ثقتنا تامة بقيادة نصرالله وحكمته في كافة القضايا ولا سيما بالصراع مع العدو الصهيوني
السيد عبدالملك الحوثي خلال ذكرى الشهيد السيد حسين الحوثي:أمريكا تحركت بعد11 سبتمبر لإحكام سيطرتها على أمتنا المسلمة
السيد الحوثي: الهجمة الأمريكية الشاملة بعد أحداث 11 سبتمبر كانت ستجردنا من كل ما نمتلكه من ثروتنا وحريتنا واستقلالنا
السيد الحوثي: الطغاة سلبوا أمتنا عناصر القوة لتصبح ضعيفة أمام الهجمة الأمريكية فكانت مسألة تحديد المواقف بالغة الأهمية
السيدالحوثي: البعض من أبناء الأمة تبنوا خيار الطاعة لأمريكا والعمل على تنفيذ أجندتها إضافة لخيار الولاء لإسرائيل
السيد الحوثي: الموالون لأمريكا في أمتنا عملوا على إزاحة أي عوائق أمام السيطرة الأمريكية وإزاحة أي تحرك مناهض لها
السيد الحوثي: الموالون لأمريكا عمدوا على بث الفتن داخل الأمة واستهداف كل عناصر القوة داخلها
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يتوجه عند الساعة السابعة من مساء اليوم بكلمة مباشرة إلى اللبنانيين بشأن آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا
منذ 2 ساعة
21 March، 2020
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