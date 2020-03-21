رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يتوجه عند الساعة السابعة من مساء اليوم بكلمة مباشرة إلى اللبنانيين بشأن آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 17:32

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يتوجه عند الساعة السابعة من مساء اليوم بكلمة مباشرة إلى اللبنانيين بشأن آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا

منذ 2 ساعة 21 March، 2020
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