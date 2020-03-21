الصحة اللبنانية: 206 حالات بكورونا ونشدد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان في بيان لها ان المجموع النهائي للحالات المثبتة المصابة بوباء كورونا بلغ حتى اليوم السبت 206 حالات.

وقالت الوزارة “عطفا على البيان السابق وبعد ورود نتائج مخبرية من قبل المستشفيات الخاصة الجديدة التي انضمت حديثا الى لائحة مختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، والتي لم تكن قد أرسلت نتائجها عند صدور البيان، بلغ المجموع النهائي للحالات المثبتة لتاريخ 21/3/2020 206 حالات”.

واضافت الوزارة “كما وردت ايضا خلال الفترة الاخيرة 24 حالة جديدة من مختبرات خاصة خارج المختبرات الجامعية المعتمدة، ستتم اعادة التأكد من نتائجها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي”، وتابع ان “هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الإنتشار، وعليه تشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وإن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام