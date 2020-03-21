“عائلة الاسير سكاف”: الثقة التامة بحكمة وقيادة السيد نصر الله

أكدت “عائلة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف” في بيان لها السبت على “ثقتها التامة بقيادة وحكمة سيد المقاومة الامين العام لحزب الله السيد نصر الله في كافة القضايا التي تهم الوطن والأمة ولا سيما بالصراع مع العدو الصهيوني”.

وشدد البيان على انه “لا يمكن لأحد أيا كان موقعه المزايدة على حزب الله وعلى التضحيات الجسام التي قدمها دفاعا عن الأمة جمعاء”، وتابع “لذلك نأمل من الذين يحاولون إستغلال قضية تهريب العميل عامر الفاخوري ضد المقاومة، أنه كان من الأجدر بكم أن تتحملوا مسؤوليتكم منذ اللحظات الأولى لتوقيفه في لبنان، لكننا لم نسمع لكم صوتا إلا عندما أصبح خارج لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام