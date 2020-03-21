مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد عدم رصد أية إصابة بكورونا بين اللاجئين في لبنان

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت، عدم وجود أي إصابات بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد – 19) بين اللاجئين في لبنان حتى الآن. وذكرت مسؤولة العلاقات الخارجية بالمفوضية ليزا أبو خالد، في بيان أنه “على الرغم من ذلك، شددت المفوضية تدابيرها الوقائية وإجراءات الاستجابة لمراعاة صحة اللاجئين والعاملين بالمجال الإنساني في أنحاء البلاد”. وأشارت أبو خالد، إلى أن مفوضية اللاجئين “تعمل حاليا على تطوير إجراءات عملية العزل بين اللاجئين حال ظهور إصابات بمخيمات اللجوء أو أماكن وجود اللاجئين في المجتمع”، مضيفة أن العمل جارٍ أيضًا على توفير الأسرّة استعداد لاحتمال وجود حالات بحاجة إلى العلاج.

وتابع البيان أن المنظمة الأممية تنسق عن كثب مع الحكومة اللبنانية، وأن أنشطة اللجوء والاستجابة ستكون مرتبطة بخطة الدولة لمواجهة تفشي الفيروس وتحت قيادة الحكومة. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 187 حالة، بعد تسجيل 24 إصابة جديدة.

المصدر: سبوتنيك