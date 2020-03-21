وزارة الأوقاف المصرية تقرر وقف إقامة صلاة الجماعة وغلق جميع المساجد وملحقاتها لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 15:08

وزارة الأوقاف المصرية تقرر وقف إقامة صلاة الجماعة وغلق جميع المساجد وملحقاتها لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا (سبوتنيك)

منذ 16 mins 21 March، 2020
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