المفتي دريان: لإطلاق سراح المظلومين بإصدار العفو العام

وجه “مفتي الجمهورية اللبنانية” الشيخ عبد اللطيف دريان السبت رسالة لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، حيث قال “أيها المسلمون، أيها اللبنانيون، نحن في حال بلاء وابتلاء واختبار، اختبار قدرتنا على الصمود، وعلى اجتراح الحلول والمخارج”.

واضاف المفتي دريان ان “الأزمات تحفل بالصعوبات، لكنها أيضا تعرض فرصا لمن يستطيع اقتناصها، وصنع شيء جديد من خلالها، سواء في الحالات الفردية أو العامة”، وتابع “لدينا الأزمة الاقتصادية والنقدية، ولدينا أزمة الوباء النازل”.

واعتبر المفتي دريان أن “أول الواجبات على السلطات، استعادة ثقة الناس، من طريق السير في تحقيق الإصلاح بالفعل، لاستعادة الثقة من جانب المواطنين بالداخل، ومن جانب المجتمع الدولي والعالم المعاصر واستعادة الثقة من الحرص بالفعل، على مجابهة الوباء الذي نزل بوطننا”.

وسأل المفتي دريان “أما آن الأوان لإطلاق سراح الموقوفين الإسلاميين وغيرهم وإغلاق هذا الملف نهائيا؟”، وراى انه “لا بد من رفع الظلم عن المظلومين وإطلاق سراح المسجونين، بإصدار العفو العام الشامل، وإلا سنواجه مأساة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا الذي لا يزال جوالا في سماء بلدنا، على الرغم من كل الإجراءات الاحترازية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام