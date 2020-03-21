الخارجية الروسية: موسكو تطالب واشنطن برفع العقوبات عن إيران في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 15:08
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الأمين العام لحزب الله في كلمة متلفزة: من نكد الدهر أن يأتي يوم أضطر أن أدافع عن حزب الله والمقاومة بشأن عميل قاتل ومجرم
السيد نصرالله: الرضوخ للضغوط الأميركية منحى خطير سيفتح الباب أمام الأميركي لفرض كل ما يريد على اللبنانيين
السيد نصرالله: الذين سكتوا عن المعبر غير الشرعي لتهريب العميل لا يجوز بعد الآن ان يتحدثوا عن المعابر غير الشرعية
السيد نصرالله: أؤيد فتح تحقيق في قرار المحكمة العسكرية بإطلاق الفاخوري الذي اتخذ بإجماع أعضائها
السيد نصرالله: نحن في حزب الله لا نقبل من صديق او حليف ان يخوّن او يشكك بنا او يهين او يشتم والا فليخرج من صداقتنا
السيد نصرالله: نؤيد الحكومة في أي قرار تتخذه بشأن عزل أي منطقة في حال كانت هناك مصلحة في ذلك بسبب كورونا
السيد نصرالله: من المخزي والمعيب التعامل مع انتشار كورونا على قاعدة 6 و6 مكرر ولاعتبارات طائفية
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك يصبح عدد الاصابات المثبتة 187
الجسم الطبي في مستشفى رفيق الحريري الحكومي: نشدد على ضرورة التقيد بالتزام المنازل منعاً لزيادة أعداد المصابين بكورونا
النائب السابق وليد جنبلاط: لإعلان حالة الطوارئ ومنع الناس من التجول بأي ثمن وإلا تفقد السيطرة التي حتى الآن كانت مقبولة
منظمة الصحة العالمية: ارتفاع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 234000 ووفاة 9840 شخصاً
اسبانيا تسجل أكثر من 300 وفاة و5 آلاف اصابة بفيروس كورونا في يوم واحد
رويترز عن مكتب نائب الرئيس الأميركي: إصابة أحد موظفي المكتب بفيروس كورونا و"ترامب" و"بنس" لم يختلطا به
وزير الحرب الأميركي لشبكة فوكس نيوز: إصابة 67 من أفراد الجيش الأميركي بفيروس كورونا
جامعة جونز هوبكنز الأميركية: ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 227 والاصابات إلى 18563
صحيفة وول ستريت جورنال: مسؤولون بوزارة الطاقة الأميركية يعملون على دفع ترامب لتشكيل تحالف نفطي مع السعودية
وول ستريت جورنال الأميركية: التحالف الذي يُخطَط له سيمهد الطريق أمام مغادرة السعودية منظمة أوبك
السلطات الصينية: مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا لم تسجل أية اصابات جديدة بالفيروس لليوم الثالث على التوالي
رويترز: الأردن يطلق صفارات الانذار لبدء حظر تجول في البلاد ويقيد حركة 10 ملايين نسمة بهدف احتواء فيروس كورونا
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: نتوقع تحسن الوضع الناجم عن تفشي فيروس كورونا خلال أسبوعين
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إيران لا تمتلك الموارد الكافية لمحاربة فيروس كورونا بسبب العقوبات الاميركية
ظريف: الشركات الأوروبية المصنعة للأجهزة الطبية تمتنع عن التجارة مع ايران بسبب التهديدات الاميركية
وكالة سبوتنيك: روسيا ترسل أجهزة للكشف عن فيروس كورونا المستجد لـ13 دولة بينها إيران وكوريا الشمالية ومصر
وزير الصحة اليمني: 93% من الاجهزة والمعدات الطبية في البلاد خرجت عن جاهزيتها بسبب الحصار والعدوان
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
الخارجية الروسية: موسكو تطالب واشنطن برفع العقوبات عن إيران في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (سبوتنيك)
منذ 48 mins
21 March، 2020
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