بلجيكا تسجل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 67 والإصابات تتجاوز 2800 بعد تسجيل 558 إصابة جديدة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 12:32

بلجيكا تسجل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 67 والإصابات تتجاوز 2800 بعد تسجيل 558 إصابة جديدة (سبوتنيك)

منذ 8 mins 21 March، 2020
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