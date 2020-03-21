بعد “نتفليكس”… تقليص سرعة البث على “يوتيوب”

أعلنت شركة “غوغل”، أمس الجمعة، تقليص سرعة البث التدفقي على موقع “يوتيوب”، لتخفيف الضغط على شبكة الإنترنت في أوروبا، لتحذو بذلك حذو منصة “نتفليكس” لبثّ المحتوى الترفيهي والأفلام.

وقال متحدث باسم المجموعة، في بيان، إنه “إثر لقاء بين الرئيس التنفيذي لـ”غوغل” ساندر بيتشاي، والرئيسة التنفيذية لـ”يوتيوب” سوزان وتجيسكي، والمفوض الأوروبي تييري بروتون، تعهدنا الانتقال موقتاً إلى معدل الوضوح العادي بصورة تلقائية على مجمل حركة بيانات الإنترنت في الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح المتحدث أن “الأشخاص يستخدمون “يوتيوب” للاطلاع على أحدث المستجدات، وللمضامين التعليمية، ولإقامة روابط في هذه المرحلة الضبابية. رغم أننا لم نسجل سوى بعض مستويات الاستخدام القصوى، فإننا اتخذنا تدابير لنعدل نظامنا تلقائياً لتقليص استخدام قدرات الشبكة”.

وأضاف: “سنواصل العمل مع حكومات الدول الأعضاء والشركات المشغلة للشبكة، لتقليص القيود المفروضة على النظام إلى الحد الأدنى، مع تقديم تجربة جيدة للمستخدمين”.

كانت “نتفليكس” أعلنت يوم الخميس، أنها اتخذت قراراً بتقليص سرعة البث التدفقي لخدماتها في أوروبا خلال ثلاثين يوما. ويستجيب قادة المنصتين الأميركيتين العملاقتين بهذا القرار لطلب تقدم به المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بروتون.

ودعا بروتون، يوم الأربعاء، منصات البث والمشغلين إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط على الإنترنت، لتسهيل العمل والتعليم عن بعد، خلال مرحلة الحجر المنزلي التي فرضتها الدول الأوروبية لمكافحة فيروس “كوفيد ــ 19”.

وعلق بروتون في بيان “أرحب بشدة بالمبادرة التي اتخذتها “غوغل” للحفاظ على انتظام عمل شبكة الإنترنت خلال أزمة (كوفيد ــ 19)”. وزاد الحجر المنزلي والعمل من بعد الحركة على الإنترنت، على ما أكد المسؤول الأوروبي الأربعاء.

المصدر: فرانس برس