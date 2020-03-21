كيان العدو يسجل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 883 حالة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 12:32

كيان العدو يسجل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 883 حالة (سبوتنيك)

منذ 30 mins 21 March، 2020
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