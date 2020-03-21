سويسرا تشدد إجراءاتها في مواجهة فيروس كورونا لكنها تستبعد فرض أي حجر

شددت سويسرا الجمعة إجراءاتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد فحظرت تجمع أكثر من خمسة أشخاص، لكنها استبعدت في المقابل فرض أي حجر وذلك بخلاف ما فعلت دول أوروبية أخرى.

وأفرجت الحكومة السويسرية عن 32 مليار فرنك سويسري إضافية (30.4 مليار يورو) لدعم الاقتصاد، بعد اسبوع من اعلانها انها ستوفر مساعدة قدرها عشرة مليارات فرنك.

وقال وزير الاقتصاد غي بارمولان خلال مؤتمر صحافي إن “اقتصادنا يعمل حاليا بنحو 80 في المئة من طاقته، ويجب علينا بذل قصارى جهدنا للحفاظ على مستوى كاف من

النشاط”.

وفي سويسرا المتاخمة لإيطاليا، اودى كوفيد-19 بحياة 43 شخصا فيما شخصت أيضا إصابة أكثر من 4800 شخص بكورونا، لكن السلطات السويسرية لا تجري فحوصا لجميع الأشخاص المشتبه في إصابتهم وذلك بسبب نقص اختبارات الكشف عن الفيروس المستجد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية