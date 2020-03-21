ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في المغرب إلى 86 شخصا بعد تسجيل 9 حالات جديدة

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19″، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 86 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان، السبت: “تم تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 86 حالة”​​​.

ودخل المغرب مرحلة فرض الحجز الصحي الإجباري، وأصبح خروج المواطنين مرتبطا بالحصول على ترخيص من السلطات، ويأتي هذا الإجراء للحد من تفشي وباء كورونا بالبلاد.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا “جائحة”، إلا أن المنظمة أكدت أنه “وباء عالمي يمكن السيطرة عليه” إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات مع الزمن في ابتكار لقاح ضده.

المصدر: وكالات