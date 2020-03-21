غواتيمالا توقف صناعاتها غير الضرورية في مواجهة كورونا المستجد

أعلن رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي الجمعة عن توقف جزئي للإنتاج الصناعي في البلاد، بهدف احتواء فيروس كورونا المستجد في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى.

وقال جياماتي في رسالة إلى الأمة “اتفقنا مع غرفة الصناعة على إغلاق طوعي للصناعات غير الأساسية في البلاد لمدة ثمانية أيام”.

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ الإثنين، غير أنه لن يؤثر في صناعة الأغذية والأدوية و”كل ما يتعلق بإنتاج المنتجات الصحية”.

وقال الرئيس إن المتاجر الكبرى ومحطات الوقود والبنوك والشركات الأخرى ستظل مفتوحة.

وأغلقت غواتيمالا منذ الإثنين الماضي حدودها أمام الأجانب وحظرت التجمعات وأغلقت المدارس، لكن السلطات لم تأمر بفرض حجر على السكان.

وتوجد في غواتيمالا 13 اصابة بكوفيد-19 بينها حالة وفاة واحدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية