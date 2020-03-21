كوبا تغلق حدودها أمام غير المقيمين في إطار الحد من انتشار كورونا المستجد

أعلنت كوبا الجمعة إغلاق حدودها أمام غير المقيمين، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما كانت حاولت خلال الأيام الأخيرة الحفاظ على أكبر قدر ممكن من النشاط السياحي الذي يعتبر المحرك الأساسي للجزيرة.

وأعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في خطاب متلفز أن الجزيرة سجلت 21 إصابة بالفيروس ووفاة واحدة، قائلا “سننظم الدخول عبر حدود البلاد، من خلال عدم

السماح سوى بدخول المقيمين في كوبا”.

وأضاف “نحن نضمن عودة الكوبيين الموجودين في الخارج، وحق الأجانب الموجودين هنا في العودة إلى بلادهم”.

وتابع الرئيس الكوبي “ندعو إلى تقليل التفاعلات الاجتماعية” من أجل كبح انتشار الفيروس. وأردف “الأشخاص المعرضون لخطر كبير يجب عليهم البقاء في المنزل، وتجنب الاحتكاك الوثيق”.

ووفقا لرئيس الوزراء مانويل ماريرو، سيتم إغلاق جميع الفنادق ومعظم المطاعم في الجزيرة تقريبا، وهو إجراء غير مسبوق في البلاد، لكن السفن وطائرات الشحن ستستمر في الوصول إلى الجزيرة.

وتم تعليق التجمعات الرياضية والثقافية الرئيسية منذ بضعة أيام.

وبحسب آخر حصيلة رسمية، هناك 21 إصابة بالفيروس في البلاد، بينها وفاة واحدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية