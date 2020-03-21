اول وفاة في باراغواي جراء كورونا المستجد

سجلت في باراغواي اول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد بحسب ما اعلن وزير الصحة الجمعة.

وكتب الوزير خوليو مازوليني على تويتر “نأسف للاعلان عن وفاة احد مرضانا جراء فيروس كورونا المستجد”.

واضاف ان المريض كان ادخل الى العناية المشددة قبل ايام، من دون ان يدلي بمعلومات اضافية.

واعلنت باراغواي في 13 اذار/مارس تعليق الرحلات المباشرة من اوروبا، كما فرضت حظر تجول كل ليلة بين الساعة 20.00 و 4.00.

وتم ايضا اغلاق المدارس والجامعات وحظر الاحداث الثقافية والرياضية في البلاد التي سجلت 18 اصابة بالفيروس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية