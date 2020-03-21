رئيس كوبا يعلن إغلاق الحدود أمام الأجانب لمكافحة انتشار فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 04:26
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الأمين العام لحزب الله في كلمة متلفزة: من نكد الدهر أن يأتي يوم أضطر أن أدافع عن حزب الله والمقاومة بشأن عميل قاتل ومجرم
السيد نصرالله: ما نعلمه هو عدم وجود صفقة خلف إطلاق سراح العميل عامر الفاخوري
السيد نصرالله: الرضوخ للضغوط الأميركية منحى خطير سيفتح الباب أمام الأميركي لفرض كل ما يريد على اللبنانيين
السيد نصرالله: واشنطن وجهت تهديدات مباشرة بالعقوبات لكل من يقف في وجه إطلاق سراح العميل الفاخوري
السيد نصرالله: عملية تهريب العميل الفاخوري من قبل السفارة الأميركية انتهاك للسيادة اللبنانية
السيد نصرالله: الذين سكتوا عن المعبر غير الشرعي لتهريب العميل لا يجوز بعد الآن ان يتحدثوا عن المعابر غير الشرعية
السيد نصرالله: يجب متابعة قضية الفاخوري قضائياً بصفته مطلوباً وهارباً من العدالة
السيد نصرالله: من يصر على تحميلنا مسؤولية إطلاق سراح العميل الفاخوري يصر على البقاء في دائرة العدو والخصم
السيد نصرالله: أجزم أن حركة أمل لا علم لها لا من قريب ولا من بعيد بما حدث بموضوع الفاخوري وحزب الله كذلك
السيد نصرالله: أؤيد فتح تحقيق في قرار المحكمة العسكرية بإطلاق الفاخوري الذي اتخذ بإجماع أعضائها
السيد نصرالله: نحن في حزب الله لا نقبل من صديق او حليف ان يخوّن او يشكك بنا او يهين او يشتم والا فليخرج من صداقتنا
السيد نصرالله: يجب تشديد الإجراءات فيما يتعلق بفيروس كورونا وتشكيل أطر اجتماعية للضغط على من يخالفها
السيد نصرالله: نؤيد الحكومة في أي قرار تتخذه بشأن عزل أي منطقة في حال كانت هناك مصلحة في ذلك بسبب كورونا
السيد نصرالله: من المخزي والمعيب التعامل مع انتشار كورونا على قاعدة 6 و6 مكرر ولاعتبارات طائفية
السيد نصرالله: نخاف على الأسرى وقطاع غزة وكل فلسطيني من فيروس كورونا في ظل العقلية العنصرية الإسرائيلية
السيد نصرالله: الشعب الإيراني يقوم ببطولات في مكافحة فيروس كورونا في ظل الحظر الأميركي الجائر
السيد نصرالله: أما آن للمجتمع الدولي أن يصرخ بوجه ترامب السفاح العنصري لرفع العقوبات عن المستلزمات الطبية
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك يصبح عدد الاصابات المثبتة 163
مستشفى بيروت الحكومي: شفاء حالتين من فيروس كورونا والعدد الإجمالي لحالات الشفاء التام في لبنان أصبح 5
الرئيس عون: اطلب من الوزارات المعنية والبلديات والقوى الامنية التشدد في تطبيق قرار التعبئة العامة للحد من انتشار الوباء
قيادة الجيش تدعو المواطنين للتحلّي بالوعي والمسؤولية والتشدد في التزام منازلهم لمكافحة وباء كورونا
الرئيس دياب:لا يمكن ان تنسى جريمة العمالة للعدو الاسرائيلي وحقوق الشهداء والاسرى لا تسقط بمرور الزمن في عدالة السماء
أ. ف. ب.: أكثر من 250 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم
منظمة الصحة العالمية: نعرب عن قلقنا الشديد لنقص الإمكانات لدى القطاع الطبي للقيام بدوره في دول كثيرة
الصحة العالمية: فيروس كورونا يمكن أن يتسبب في مضاعفات جدية للشباب وليس فقط لدى كبار السن
الإمام الخامنئي في رسالة النوروز: الحظر الاميركي سينتهي لصالحنا رغم اضراره
الامام الخامنئي: امتحانات العام الماضي كانت صعبة وتخطي الصعاب بهذه المعنويات من شأنه ان يجعل الشعب قويا مقتدرا
الامام الخامنئي: تضحيات المؤسسات العلاجية والمنظمات الشعبية لمواجهة كورونا كانت لافتة واثارت اعجاب من هم خارج البلاد
وزير الحرب الأميركي لشبكة فوكس نيوز: إصابة 67 من أفراد الجيش الأميركي بفيروس كورونا
كيان العدو: ارتفاع عدد مصابي كورونا الى اكثر من 700 وقيود صارمة تدخل حيز التنفيذ
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تصدت لتشكيلين قتاليين من الطائرات الحربية المعادية بمنظومة فاطر1
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
رئيس كوبا يعلن إغلاق الحدود أمام الأجانب لمكافحة انتشار فيروس كورونا
منذ 48 mins
21 March، 2020
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