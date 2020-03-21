كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين قصيري المدى (أ ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 04:26

كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين قصيري المدى (أ ف ب)

منذ 50 mins 21 March، 2020
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