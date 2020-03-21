كورونا في اليونان.. تسجيل 31 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة في اليونان تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اليونيانية سوتيريس تسيودراس الجمعة إن “ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء إصابتهم بمرض كورونا خلال هذه الفترة، لتبلغ حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في البلاد 9 حالات”.

وأشار المتحدث إلى أن “جميع المتوفين أشخاص متقدمون في السن كانوا يعانون من مشاكل صحية”، وذكر أن “مصدر إصابة 84 شخصا بفيروس كورونا في اليونان لا يزال مجهولا”، واضاف أن “90 مصابا وضعوا في مستشفيات البلاد، بينهم 20 يخضعون للعلاج المكثف، فيما تعافى 19 شخصا آخر وغادروا المستشفيات”.

ودعا المتحدث “المواطنين الالتزام بالعزلة المنزلية تحسبا لتعرضهم لخطر الإصابة”.

المصدر: روسيا اليوم