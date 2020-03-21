بسبب كورونا.. وزارة الاتصالات اللبنانية توقف العمل بإجراءات دفع بعض الرسوم

أعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية انه سيتوقف العمل بإجراءات دفع الرسوم الجمركية وضريبة TVA على الهواتف المحمولة الداخلة من الخارج الى لبنان للاستعمال الشخصي.

وقالت الوزارة إنه “مراعاة للظروف الراهنة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا ولحث المواطنين على البقاء في منازلهم والحد من تنقلاتهم، ‏سيتوقف العمل بإجراءات دفع الرسوم الجمركية وضريبة TVA على الهواتف المحمولة الداخلة من الخارج الى لبنان للاستعمال الشخصي”، وتابعت “لن يتم إيقاف أي جهاز عن الشبكة الخليوية بسبب عدم دفع الرسوم على هذه الهواتف حتى إشعار آخر”.