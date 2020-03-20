السيد نصر الله: نؤكد بشدة على التكافل الاجتماعي وجزء منه تاجيل قبض الايجار اذا كان قادرا او لا اتقاضى الديون وتجنب الكماليات والرفاهية والتصرف كأننا في حالة حرب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 20 2020 - 23:04

السيد نصر الله: نؤكد بشدة على التكافل الاجتماعي وجزء منه تاجيل قبض الايجار اذا كان قادرا او لا اتقاضى الديون وتجنب الكماليات والرفاهية والتصرف كأننا في حالة حرب

منذ 1 ساعة 20 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة