السيد نصر الله: موضوع كورونا يرتب علينا التشدد في اجراءات العزل في المنازل إلا من كان مضطرا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 23:04

السيد نصر الله: موضوع كورونا يرتب علينا التشدد في اجراءات العزل في المنازل إلا من كان مضطرا

منذ 1 ساعة 20 March، 2020
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