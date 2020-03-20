السيد نصر الله: يجب التعاطي مع التخلف عن الاجراءات انه قبيح وخطيئة لانه يعرض حياة الناس للخطر وفي كل حي وبلدة يجب تشكيل اطر اجتماعية للضغط على كل من يتخلف ولا نلقي كل العبء على الدولة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 23:04

السيد نصر الله: يجب التعاطي مع التخلف عن الاجراءات انه قبيح وخطيئة لانه يعرض حياة الناس للخطر وفي كل حي وبلدة يجب تشكيل اطر اجتماعية للضغط على كل من يتخلف ولا نلقي كل العبء على الدولة

منذ 1 ساعة 20 March، 2020
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