السيد نصر الله: من نكد الدهر ان يأتي يوم اظهر فيه لادافع عن المقاومة بموضوع عميل لاسرائيل قاتل مجرم لعدو نحن هزمناه وقاتلناه وعذبنا واعتدى علينا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 23:04

السيد نصر الله: من نكد الدهر ان يأتي يوم اظهر فيه لادافع عن المقاومة بموضوع عميل لاسرائيل قاتل مجرم لعدو نحن هزمناه وقاتلناه وعذبنا واعتدى علينا

منذ 1 ساعة 20 March، 2020
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