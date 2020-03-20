السيد نصر الله: قضية الفاخوري يجب ان تتابع قضائيا والقضاء يجب ان لا يعتبر ان الموضوع انتهى فهذا مطلوب هارب من العدالة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 23:04

السيد نصر الله: قضية الفاخوري يجب ان تتابع قضائيا والقضاء يجب ان لا يعتبر ان الموضوع انتهى فهذا مطلوب هارب من العدالة

منذ 2 ساعة 20 March، 2020
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