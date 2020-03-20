السيد نصر الله: نقبل من اصدقائنا وحلفائنا النصح والانتقاد والاقتراح في العلن لكن هناك حدان غير مقبولين: الحد الاول الاتهام والتشكيك والتخوين للمقاومة غير مقبول من احد والحد الثاني الشتيمة والاهانة ونحن نقدم دماءنا من اجل كرامتنا والصديق لا نقبل منه اهانة وشتائم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 21:34

السيد نصر الله: نقبل من اصدقائنا وحلفائنا النصح والانتقاد والاقتراح في العلن لكن هناك حدان غير مقبولين: الحد الاول الاتهام والتشكيك والتخوين للمقاومة غير مقبول من احد والحد الثاني الشتيمة والاهانة ونحن نقدم دماءنا من اجل كرامتنا والصديق لا نقبل منه اهانة وشتائم

منذ 6 mins 20 March، 2020
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