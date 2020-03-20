السيد نصر الله: الحكومة لم تكن في يوم من الايام حكومة حزب الله ولا القضاء ولا المحكمة العسكرية تابعة لحزب الله وحزب الله قوة سياسية له حضور وتاثير يزيد وينقص احيانا عن قوى سياسية اخرى، نلعب دورا في الاقليم لكن في المعادلة الداخلية هناك قوى سياسية تاثيرها اكبر منا – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: الحكومة لم تكن في يوم من الايام حكومة حزب الله ولا القضاء ولا المحكمة العسكرية تابعة لحزب الله وحزب الله قوة سياسية له حضور وتاثير يزيد وينقص احيانا عن قوى سياسية اخرى، نلعب دورا في الاقليم لكن في المعادلة الداخلية هناك قوى سياسية تاثيرها اكبر منا