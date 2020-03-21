مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة آخرين بفيروس كورونا بعد عشاء في نيو جيرسي

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، أن أماً من ولاية نيوجيرسي الأمريكية قد توفيت بسبب فيروس كورونا التاجي، دون معرفتها أن طفليها قد أصيبوا بالعدوى وتوفوا أيضاً قبل فترة وجيزة من مماتها.

توفيت غرايس فوسكو، البالغة من العمر 73 عاماً، يوم الأربعاء، ولم تكن على علم بوفاة ابنها وابنتها الأكبر سناً نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال أحد المقربين من العائلة إن 4 أطفال آخرين يعانون أيضاً من فيروس كورونا وهم يبقون في المستشفى، 3 منهم في حالة حرجة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن العدوى قد ظهرت على ما يبدو نتيجة عشاء عائلي أقيم هذا الشهر. وقالت إن أول شخص توفي بسبب فيروس كورونا، في نيوجيرسي، قد حضر هذا التجمع.

وتوفيت الإبنة الكبرى، ريتا فوسكو جاكسون، وهي تبلغ من العمر 55 عاماً، يوم الجمعة. وبعد فترة قصيرة، علمت العائلة بإصابتها بفيروس كورونا. كما توفي الإبن قبل والدته، يوم الأربعاء.

يُذكر أن 20 شخص من أقارب العائلة، يقيمون في الحجر الصحي بمنازلهم، وذلك بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وارتفع عدد القتلى في الولايات المتحدة إلى حوالي 150 شخص، حيث تتجه أمريكا إلى الإغلاق التام بسبب الفيروس. وحتى يوم الأربعاء، شهدت ولاية نيوجيرسي 5 وفيات بسبب الفيروس وأصيب 427، شخصاً على الأقل على مستوى الولاية.

ويزداد عدد حالات المصابين بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة بشكل يومي، ما دفع مسؤولي الرعاية الصحية والقادة السياسيين إلى اتخاذ خطوات لمنع انتشار الوباء.

ويحث الخبراء جميع الأشخاص، حتى أولئك الذين لا يشعرون بالمرض، على ترك مسافة 6 أقدام بين الآخرين، وتفادي التجمعات الاجتماعية.

المصدر: سي ان ان