رسائل عبر واتساب تعرض 20 جيغابايت وهمية بهدف سحب المعلومات والاحتيال – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 20:02

رسائل عبر واتساب تعرض 20 جيغابايت وهمية بهدف سحب المعلومات والاحتيال

منذ 1 ساعة 20 March، 2020
قوى الأمن الداخلي
لبنان

صـــــــدر عــــن المديريــــة الــــعـــــامــــة لــــقـــوى الامــــــن الداخــــلــــي ــــ شعبـــة العــــــلاقـــات العـــــامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

يتلقّى عدد من المواطنين عبر تطبيق “واتساب” رسالة نصيّة توهمهم بأنهم سيحصلون على /20/ “جيغا بايت” من الأنترنت مجاناً لمدّة شهر، تقدمة من شركتي “ألفا” و”تاتش”، وذلك من خلال النقر على الرابط التالي:

https://alfa-touch-lbb.blogspot.com/?LebanonTran11&m=1

إن هذا الرابط لا يعود إلى أي من الشركتَين، ويهدف إلى سحب المعلومات من جهاز المتلقّي، تمهيداً لاستخدامها لاحقاً في أعمال احتيالية.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام الحذر، وعدم الدخول إلى الرابط المذكور، تجنباً للوقوع ضحية هذه الأعمال الاحتيالية.

المصدر: قوى الأمن الداخلي

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