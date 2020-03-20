الرئيس حسان دياب التقى وفد جمعية المصارف واتفاق على ان تخصص المصارف 6 ملايين دولار لشراء 120 جهاز تنفس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 20:02

الرئيس حسان دياب التقى وفد جمعية المصارف واتفاق على ان تخصص المصارف 6 ملايين دولار لشراء 120 جهاز تنفس

منذ 2 ساعة 20 March، 2020
حسان دياب
لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بعد ظهر اليوم في مكتبه في السرايا الحكومية وفدا من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، وتم خلال اللقاء الاتفاق على ان تخصص المصارف مبلغ 6 ملايين دولار لشراء 120 جهاز تنفس متخصص لمعالجة المصابين بفيروس”الكورونا” ، وسيتم تقديمها لعدد من المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات اللبنانية، كما تم الاتفاق على تجهيز الاجنحة الخاصة التي ستوضع فيها هذه الاجهزة لتلبية حاجات المواطنين في حال تم ادخالهم اليها على ان ينجز هذا المشروع في اسرع وقت ممكن.

على صعيد اخر، تفقد الرئيس دياب غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث في حضور وزير الطاقة ريمون غجر، واستمع الى الاجراءات والتدابير التي تتخذها الغرفة، داعيا المسؤولين عنها الى “التنسيق وخصوصا مع المحافظين والاجهزة الامنية”، مشددا على “ضرورة ان تصدر الغرفة تقريرا يوميا يطلع عليه اللبنانييون بشأن”الكورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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