ارتفاع عدد ضحايا حريق النصيرات في غزة الى 22

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة المحاصر عن وصول جثمان المواطن إبراهيم خضر محمود الرزي 23 عاماً، والذي توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها في حريق النصيرات الأليم في الخامس من آذار/مارس الجاري.

وذكرت الوزارة أن “الشاب الرزي، توفي متأثرا بإصابته في الحريق الضخم الذي اندلع في سوق النصيرات المركزي، ليرتفع عدد ضحايا الحريق إلى 22 مواطنا”.

وتسبب حريق النصيرات الأليم الذي وقع في الخامس من الشهر الجاري، جراء انفجار صهريج غاز في السوق، إلى اصابة 58 مواطناً على الفور ووفاة 12 في حينه، ومن ثم ارتفع عدد الوفيات تدريجياً ليصل 22 حالة وفاة اليوم الجمعة.

المصدر: فلسطين اليوم