اليمن: وقفات شعبية بصنعاء دعما للجيش واللجان وتنديدا بالعدوان

نُظمت بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء عقب صلاة الجمعة وقفات احتجاجية تنديداً بجرائم العدوان الأمريكي السعودي على اليمن ودعما للجيش واللجان والانتصارات التي يسجلانها.

وأوضح المشاركون في الوقفات أن “الشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي قدم للأمة مشروعاً قرآنياً لتعيش في عزة وكرامة واستقلال”، وأشاروا الى ان “هذا المشروع عزّز من عوامل الصمود والثبات في مواجهة العدو ومخططاته الهادفة السيطرة على مقدرات الأمة وثرواتها”.

وأكد المشاركون “دعمهم ووقوفهم الى جانب الجيش اليمني واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وبكل المحافظات بمواجهة العدوان السعودي الاميركي والجرائم التي يرتكبها بحق ابناء الشعب اليمني الصامد”.

المصدر: موقع انصار الله