الرئيس عون ناشد اللبنانيين وجوب التزام المنازل وعدم التجول الا للضرورة

ناشد رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون اللبنانيين “وجوب التزام المنازل وعدم التجول الا للضرورة”، وقال: “ان التزامنا سيحمي عائلاتنا واحباءنا، فلا تستخفوا به”.

دعوة الرئيس عون جاءت في تغريدة وجهها عبر حسابه الخاص على “تويتر” قال فيها: “ونحن نرى وباء “كورونا” يفتك بشعوب العالم، أكرر ندائي الى اللبنانيين وجوب التزام المنازل وعدم التجول إلا للضرورة، وأطلب من الوزارات المعنية والبلديات والقوى الأمنية التشدد في تطبيق قرار التعبئة العامة للحد من انتشار الوباء. إن التزامنا سيحمي عائلاتنا وأحباءنا، فلا تستخفوا به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام