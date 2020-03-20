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March 20 2020 - 18:30

كورونا في كيان العدو.. ارتفاع عدد الاصابات الى 705

منذ 51 mins 20 March، 2020
كورونا
عربي وإقليمي - كيان العدو

أكدت وزارة الصحة في كيان العدو الإسرائيلي الجمعة “إصابة 12 شخصا بوباء كورونا، ليرتفع العدد 705، بينهم 10 حالات خطيرة”.

وأضافت الوزارة أن “662 حالة وصفت بالطفيفة و18 حالة متوسطة، بينما تم شفاء 18 مريضا”.

وأشارت الوزارة الى أن “تدهورا طرأ على حالة عدد من المرضى بفيروس كورونا الذي يرقضون في المستشفيات، وتم نقلهم إلى غرف الإنعاش وتم تخديرهم ومنحهم تنفسا اصطناعيا”.

ولفتت الوزارة الى انه “في مستشفى بيدي بورية في طبرية، تم تشخيص إصابة طبيب في قسم العظام بفيروس كورونا، وإثر ذلك جرى إدخال 38 من طاقم القسم إلى حجر صحي، كما تم إغلاق القسم وتقرر عدم استيعاب أي مريض جديد فيه”.

المصدر: فلسطين اليوم

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