العدو الاسرائيلي يغلق أبواب المسجد الاقصى

أغلقت قوات العدو الإسرائيلي الجمعة غالبية أبواب المسجد الأقصى المبارك، مع استثناء ثلاثة أبواب فقط.

وأفادت مصادر فلسطينية من في القدس المحتلة أن “الاحتلال أغلق جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك، مع استثناء لباب حطة والمجلس والسلسلة”، ولفتت الى ان “الاحتلال سبق ان أغلق تلك البوابات بحجة مكافحة فيروس كورونا في وقت حذرت فيه قيادات مقدسية من نوايا خبيثة للاحتلال تستهدف المسجد الأقصى”.

وذكرت المصادر ان “ذلك يتزامن مع حملة إبعاد استهدفت مرابطين ومدافعين عن الأقصى طالت الدكتور سليمان اغبارية والأسير المحرر فواز اغبارية من أم الفحم والشيخ عامر عابدين إضافة لعشرات النشطاء والمرابطين”، وتابعت “كما تعرض نائب مدير عام الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات ومدير المسجد الأٌقصى عمر الكسواني للاحتجاز والتحقيق في مراكز الاحتلال”.

المصدر: موقع انصار الله