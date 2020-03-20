السلطات الفرنسية تشدّد إجراءات الحد من التنقّل بسبب عدم التزام بعض المواطنين بسياسة العزل

أعلنت السلطات الفرنسية الجمعة، عن سلسلة إجراءات جديدة من شأنها أن تؤدي للحد من تنقلات المواطنين وذلك بسبب عدم التزام البعض بسياسة العزل أو الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة. وبحسب قناة “بي.إف.إم” الفرنسية قررت السلطات إقفال المزيد من الساحات والأماكن العامة في العاصمة باريس للتضييق على كل من يخرق سياسة العزل التي تُعدّ “ضرورية لمكا فحة فيروس كورونا”. هذا وقد تم إقفال ساحتي أنفاليد وشان دو مارس بالإضافة لرصيف كي دو سين على ضفاف نهر السين.

من جهته، أعلن عمدة مدينة نيس الواقعة جنوب شرق البلاد كريستيان إيستروزي عن نيته فرض منع للتجوال في المدينة يوميا ابتداد من الساعة الثامنة ليلا. وتجدر الإشارة الى أن السلطات نشرت 100 ألف شرطي في كافة أنحاء البلاد للحرص على التزام المواطنين بالعزل. ويعاقب كل مواطن لا يلتزم بالتعليمات عبر دفع غرامة قيمتها 135 يورو. وسجلت فرنسا أمس الخميس 108 حالة وفاة في أقل من 24 ساعة ليصل مجمل عدد الوفيات الى 372 وهو أمر يشير الى مدى سرعة انتشار الوباء الذي ما زال في بداياته بحسب الرئيس ماكرون.

المصدر: سبوتنيك