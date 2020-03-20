الأمم المتحدة تدعو لوقف العنف في جنوب السودان لتحقيق السلام المستدام

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن “مخاوف جدية بشأن تصاعد العنف بين القبائل في وسط وشرق جنوب السودان خلال الشهر الماضي”، وحثت سلطات الدولة على “وقف إراقة الدماء وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”. وقالت باشليه في بيان الأمم المتحدة الصادر الجمعة، “تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية قد عزز آمال شعب جنوب السودان في سلام دائم… من أجل إحلال سلام دائم في البلاد، يجب معالجة قضية العنف بين القبائل والتحقيق مع الجناة ومحاكمتهم. من الضروري أيضًا أن يكون بناء السلام بين المجتمعات الفردية”.

المصدر: سبوتنيك