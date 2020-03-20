الكرملين: بوتين والأسد يناقشان هاتفياً الوضع في سوريا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2020 - 16:56
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الكرملين: بوتين والأسد يناقشان هاتفياً الوضع في سوريا (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
20 March، 2020
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