روسيا ترصد 4 خروقات لوقف العمليات العسكرية بسوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وتركيا 3 خروقات

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة في نشرة لها حول الوضع في سوريا أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 4 خروقات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما رصد الجانب التركي 3 خروقات.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي “رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 4 خروقات في محافظات حلب (4) ، بينما رصد الجانب التركي 3 خروقات”. هذا وتجدر الإشارة إلى قيام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالها:

– إيصال 350 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 1.435 طن إلى أهالي حي الشيخ الحاضر بمدينة حلب

وبشكل عام تم حتى يومنا هذا تنفيذ 2416 عملية إنسانية وبلغ إجمالي وزن ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية – 4016.5411 طن.

المصدر: سبوتنيك