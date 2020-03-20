ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 1433

أعلن مساعد وزير الصحة الايراني علي رضا رئيسي أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر الجمعة 19 الفاً و 644 شخصاً والمتوفين 1433 والمتعافين 6 الاف و745 شخصاً. وأضاف رئيسي في تصريحه الصحفي الجمعة، أنه “تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1237 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 19 الفا و 644 حالة لغاية الآن”. وأضاف أن “عدد المتعافين من الفيروس بلغ 6 الاف و745 شخصا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 149 شخصاً اخراً خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 1433 شخصاً”.

المصدر: أرنا