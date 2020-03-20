الجمارك: تمديد مهلة الإستيراد الموقت للسيارات والزوارق لغاية 30 أيار

صدر عن المديرية العامة للجمارك البلاغ الآتي:

“إستنادا إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة مؤخرا ونظرا للظروف الإستثنائية الراهنة التي يمر بها لبنان والعالم، ومن أجل تخفيف الأعباء والمخاطر الناجمة عن إنتشار وباء فيروس كورونا عن كاهل أصحاب العلاقة والموظفين على حد سواء،

تعلن المديرية العامة للجمارك اللبنانية عن تمديد مهلة الإستيراد الموقت للسيارات والزوارق التي تنتهي المهل الممنوحة لها إعتبارا من تاريخ 15 آذار 2020 بصورة إستثنائية لغاية 30 أيار 2020 أو لغاية نهاية صلاحية دفاتر المرور الدولية العائدة لبعض السيارات إذا كانت صلاحية هذه الدفاتر تنتهي قبل التاريخ المذكور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام